Maximilian Brückner im Interview: Für mich war Kommissar Rex der erste Superheld

Mit "Kommissar Rex" übernimmt Maximilian Brückner eine Rolle mit großem Erbe. Im Interview spricht er über Kindheitserinnerungen an die Serie, den Reiz des Ungewissen und Dreharbeiten mit einem Partner, der sich nicht an Drehbücher hält.
Mit dem Comeback von "Kommissar Rex" am 13. April (20:15, Sat.1 und Joyn) kehrt ein echter Fernsehklassiker zurück. Für Schauspieler Maximilian Brückner (47) beginnt damit ein neues Kapitel: Künftig ermittelt er in sechs Folgen als Kommissar Max Steiner an der Seite des wohl berühmtesten Schäferhunds des deutschsprachigen Fernsehens.