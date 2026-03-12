Max Müller : Rosenheim-Cops-Star feiert seinen Geburtstag nicht allein

Max Müller, bekannt als "Michi Mohr" aus den "Rosenheim-Cops", wird am 12. März 61 Jahre alt - exakt am selben Tag wie seine Mutter, die ihren 87. Geburtstag feiert. Im Interview verrät er, wie die beiden feiern.

Max Müller, bekannt und beliebt als Polizeihauptmeister Michael "Michi" Mohr aus der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops", feiert am Donnerstag seinen 61. Geburtstag. Dass er diesen Tag seit seiner Geburt mit seiner Mutter teilt, ist für den 1965 in Klagenfurt am Wörthersee geborenen Österreicher eine liebe Gewohnheit: "Meine Mutter und ich verstehen uns tatsächlich sehr gut. Und die beiden Geburtstage am selben Tag passen da schon nett ins Bild", sagt Müller im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Aber wichtiger sind natürlich die anderen 364 Tage im Jahr."

Besonders im Blick hat er an diesem 12. März seine Mutter: "Für meine Mama muss ich mir mehr Zeit nehmen. Sie wird am Donnerstag schließlich 87 Jahre alt."

Zwiebelkuchen statt Geburtstagstorte

Auf eine klassische Feier mit Torte und Kerzen verzichten Mutter und Sohn bewusst. "Meistens gehen wir schön essen und lassen uns im Lieblingslokal ausgiebig verwöhnen", erklärt Müller. Von Geburtstagskuchen hält er nicht so viel, er mag es "pikant": "Ich habe es lieber herzhaft. Vielleicht ein großes Stück Zwiebelkuchen." Die "süßen" Gäste kämen trotzdem nicht zu kurz - die bekämen "Tiramisu, so viel sie wollen".

Die Zeit für solche Momente lasse sich immer einplanen, sagt Müller, der neben den Dreharbeiten für die "Rosenheim-Cops" seit Oktober 2023 auch als "Der Sagenjäger" für ServusTV auf "Spurensuche" in Österreich unterwegs ist: "Das ist in erster Linie eine Frage der Einteilung. Für die Liebsten muss einfach immer Zeit sein." Dass dabei manchmal ein Drehtag dazwischenkommt, nimmt er gelassen: "Mei, manchmal natürlich schon. Aber das macht nix, weil ich erstens gerne drehe und zweitens es nicht selbstverständlich ist, dass ich überhaupt drehen darf."

Legendäre Party zum 30. Geburtstag

An vergangene Feiern erinnert sich Müller durchaus mit Vergnügen. Vor allem sein 30. Geburtstag ist dem Wahl-Wiener im Gedächtnis geblieben: "In meiner doch nicht so großen Wohnung waren ungefähr 120 Leute. Die ersten waren um elf Uhr vormittags da, und die letzten sind am nächsten Morgen um halb sieben gegangen. Einfach nur super." Was er sich für das neue Lebensjahr wünscht, möchte er nicht verraten: "Über Wünsche redet man doch nicht."

Den Rückhalt seiner Fans nimmt er dankbar zur Kenntnis - gerade an einem persönlichen Tag wie diesem: "Ich habe nie gedacht, dass es diesen Rückhalt einmal geben wird. Als Kind und Jugendlicher war ich schon ein ziemlicher Außenseiter. Das hat sich geändert, und dafür bin ich einfach nur dankbar - nicht nur am Geburtstag."

Vom Theater zur Kultserie

Müller studierte Schauspiel und Gesang an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien und war sieben Jahre Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt. Seit 2002 gehört er zur Stammbesetzung der "Rosenheim-Cops" - eine der langlebigsten Krimiserien im deutschen Fernsehen. Auch als Bariton ist Müller aktiv und hat mehrere CDs eingesungen. 2017 wurde er mit der Bayerischen Staatsmedaille Innere Sicherheit ausgezeichnet.

Derzeit läuft die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops", immer dienstags um 19:25 Uhr wird eine neue Episode ausgestrahlt.