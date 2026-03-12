Max Müller : Rosenheim-Cops-Star feiert seinen Geburtstag nicht allein

Max Müller, bekannt als "Michi Mohr" aus den "Rosenheim-Cops", wird am 12. März 61 Jahre alt - exakt am selben Tag wie seine Mutter, die ihren 87. Geburtstag feiert. Im Interview verrät er, wie die beiden feiern.
Max Müller, bekannt und beliebt als Polizeihauptmeister Michael "Michi" Mohr aus der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops", feiert am Donnerstag seinen 61. Geburtstag. Dass er diesen Tag seit seiner Geburt mit seiner Mutter teilt, ist für den 1965 in Klagenfurt am Wörthersee geborenen Österreicher eine liebe Gewohnheit: "Meine Mutter und ich verstehen uns tatsächlich sehr gut. Und die beiden Geburtstage am selben Tag passen da schon nett ins Bild", sagt Müller im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Aber wichtiger sind natürlich die anderen 364 Tage im Jahr."