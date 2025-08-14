Max Martin zählt zu den erfolgreichsten Songwritern der Popgeschichte – und hat mit Taylor Swift einige ihrer größten Hits geschaffen. Nun freuen sich Fans, dass der schwedische Produzent auch an ihrem kommenden Album „The Life of a Showgirl“ beteiligt ist.
Wenn Taylor Swift ein neues Album ankündigt, steigt die Erwartungshaltung weltweit ins Unermessliche. Bei ihrem zwölften Werk „The Life of a Showgirl“ freuen sich viele Fans über eine erneute Zusammenarbeit mit einem der prägendsten Produzenten der modernen Popgeschichte: Max Martin.