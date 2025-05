Max & Joy - Komm näher: Bewegende Musik-Doku feiert Premiere

1 Premierenfeier der ARD-Doku-Serie "Max & Joy - Komm näher" am Mittwochabend (7. Mai) in der ASTOR Film Lounge in Berlin mit rund 200 Gästen. Sängerin Joy Denalane und Regisseur Sékou Neblett im Blitzlicht auf dem Roten Teppich. Foto: ARD Kultur/Beben Berlin

Joy Denalane feierte die Premiere ihrer dreiteiligen ARD-Doku "Max & Joy - Komm näher" in Berlin. Die Serie dokumentiert neben ihrem musikalischen Schaffen auch intime Momente zwischen Bühne, Beziehung und Familie. Max Herre fehlte am Mittwochabend jedoch.











Mit rund 200 geladenen Gästen feierte Joy Denalane (51) am Mittwochabend (7. Mai) die Premiere ihrer dreiteiligen ARD-Dokumentation "Max & Joy - Komm näher" in der Astor Film Lounge in Berlin. Der ebenfalls titelgebende Max Herre (52) fehlte allerdings bei dem Event. Die Musik-Dokumentation, die ab sofort in der Mediathek zu finden ist, gibt intime Einblicke in das Leben und Wirken eines der einflussreichsten Musikerpaare Deutschlands.