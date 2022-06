1 Die Zeuginnen bemerkten, dass ein Mann mit geöffneter Hose auf einem Baumstumpf saß und offenbar onanierte. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zwei Frauen bemerken am Samstag nahe des Max-Eyth-Sees einen Mann, der onaniert. Die Polizei nimmt den 63-Jährigen vorläufig fest.















Am Max-Eyth-See in Stuttgart hat die Polizei am Samstagabend einen 63-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht in den dortigen Grünanlagen onaniert zu haben.

Laut Bericht der Beamten bemerkten eine 25-jährige Passantin und ihre 26-jährige Begleiterin gegen 19.30 Uhr den Mann, als er mit geöffneter Hose auf einem Baumstumpf saß und offenbar onanierte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.