Massive Zäune am Seeufer verärgern Besucher

Max-Eyth-See in Stuttgart

1 Schöne Aussicht? Die gibt es an dieser Stelle nicht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf einer kleinen Insel im Max-Eyth-See im Stadtbezirk Mühlhausen sollen brütende Vögel ungestört bleiben. Zäune und Holzwände halten Besucher auf Distanz. Über deren Dimension ärgern sich viele Erholungssuchende. Vor allem Tierfotografen haben ein Problem.









Stuttgart - Das Signal kann deutlicher nicht sein: „Glückwunsch Staat!“ heißt es neben einem in die Höhe gerückten Daumen auf einem Plakat, das Unbekannte am Max-Eyth-See aufgehängt haben. Am Zulauf vom Neckar sind weitere ironisierende Wandbilder aufgehängt, unter anderem ein Vogel hinter Gittern. „Nach dem Empfinden der Leute sind die Behörden übers Ziel hinausgeschossen“, sagt Alban Lämmle, ein Anwohner aus Hofen.