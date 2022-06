1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Ein 24-Jähriger sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der Mann war am Samstagabend mit einer Gruppe am Stuttgarter Max-Eyth-See unterwegs. Darunter war auch eine 24-Jährige, die er erst dort kennenlernte. Das berichtet die Polizei.

Im Laufe des Abends soll der Mann der Frau immer wieder Avancen gemacht haben, auf welche sie nicht einging. Dabei blieb es aber mutmaßlich nicht, denn der 24-Jährige soll die Frau auch mehrmals begrapscht haben. Als sie die Örtlichkeit gegen 22.40 Uhr verlassen wollte, soll der Mann ihr zunächst heiße Grillkohle über die Beine geschüttet haben.

Passanten eilen zu Hilfe

Nun rannte die Frau laut der Polizei davon, der Mann folgte ihr und soll versucht haben, sie in ein Gebüsch zu ziehen. Passanten hörten die Schreie und eilten der Frau zu Hilfe. Daraufhin ließ der 24-Jährige von ihr ab und flüchtete.

Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Dort randalierte er und bedrohte die Beamten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.