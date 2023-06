1 Der Parkplatz ist meist schon am Mittag voll am Max-Eyth-See. Deshalb bittet die Stadt Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Foto: Iris Frey

Kaum ist das Wetter schön, strömen die Besucher an den Max-Eyth-See: Weil die meisten mit dem Auto kommen, musste die Polizei schon abschleppen lassen. Auch die Regeln fürs Grillen am See werden oft missachtet.









Das warme Wetter lockt die Menschen wieder nach draußen, vor allem auch an den Max-Eyth-See – und das wieder in Massen. „Es war wieder ein schlechter Einstieg in die Saison“, sagt Ralf Bohlmann, Bezirksvorsteher in Mühlhausen. An den ersten beiden sonnigen Wochenenden sei der Parkplatz schon um 12 Uhr voll gewesen. Besucher, die mit dem Auto gekommen waren, parkten unerlaubt. Der See sei ein Naherholungsgebiet und deshalb beliebtes Besucherziel, aber nicht auf die Massen eingerichtet, sagt der Schultes. Die Polizei war im Einsatz, Autos wurden abgeschleppt. Es sei zu nahe an den Büschen gegrillt worden, außerdem in Bereichen, in denen Grillen nicht erlaub ist. Bohlmann will nun mit den Ämtern sprechen und schauen, wie präventiv vorgegangen werden kann. Die Menschen, die vom Sicherheitsdienst auf die Regeln angesprochen werden, seien oft nicht einsichtig, es sei zu Pöbeleien gekommen.