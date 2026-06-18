„Naherholungsgebiet“ in Stuttgart: Grillen, Müll und Brände – warum die Situation am Max-Eyth-See eskaliert

Alle im Bezirksbeirat wollen ein Grillverbot. Doch noch ist Grillen am Max-Eyth-See erlaubt. Einen Sicherheitsdienst gibt es nicht mehr. Was das bedeutet?
Ein sonniger Sonntag mit Haufenwolken und angenehmen Temperaturen über 20 Grad. Der Max-Eyth-See liegt ruhig da. In den gemähten Wiesen grasen Nil- und Graugänse, nach Arten getrennt. Weiter hinten Richtung Halbinsel stecken die ersten Angeln am Ufer, auch beim Bootsverleih hat sich eine kleine Gruppe niedergelassen. Vögel zwitschern im Natura-2000-Gebiet.