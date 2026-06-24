Der Bern Airport nimmt Abschied von seinem wohl bekanntesten tierischen Bewohner: Flughafenkater Maverick ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der getigerte Kater gehörte über Jahre hinweg zum Alltag am Flughafen Bern-Belp.
Ein Platz am Flughafen Bern bleibt leer: Kater Maverick, vielen Passagieren und Mitarbeitenden am Bern Airport als „Flughafen-Büsi“ bekannt, ist tot. Wie der Flughafen auf Social Media mitteilte, starb der Kater in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall außerhalb des Flughafenareals.