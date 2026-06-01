Maut in Italien: Bei Baustellen-Staus gibt es jetzt Geld zurück

Wer in Italien wegen einer Baustelle im Stau steht, kann künftig unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Maut zurückfordern - in einzelnen Fällen sogar die komplette Gebühr. Was die neue Regelung vorsieht und wie weit sie reicht.
In Italien gilt ab sofort eine neue Mautregel: Autofahrerinnen und Autofahrer können eine teilweise oder vollständige Rückerstattung der gezahlten Maut beantragen, wenn sie wegen Baustellen deutlich länger unterwegs sind als vorgesehen. Die Regelung ist der erste in Kraft getretene Baustein einer umfassenderen Reform der Autobahngebühren; die übrigen Teile befinden sich noch in Vorbereitung. Was Italien-Reisende wissen müssen.