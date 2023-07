Die Ditib-Gemeinde in Feuerbach hat mit den Abrissarbeiten an der Mauserstraße begonnen. Spätestens in vier Jahren soll die neue Moschee samt Gemeindezentrum eingeweiht werden. Die Kosten belaufen sich aktuell auf rund 22 Millionen Euro. 15 Millionen Euro möchte man an Spenden sammeln.