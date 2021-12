1 Auch schon vor der Pandemie gefragt: Fußballschauen im Maulwurf Foto: //Lichtgut/Julian Rettig

Ob es sich lohnt das VfB-Spiel in Köln am Sonntag anzuschauen, bleibt abzuwarten. Aber wer im Maulwurf in Vaihingen guckt, kann auf jeden Fall einen Treffer landen: In der Kneipe wird geimpft.















Stuttgart - Das Angebot in der Kneipe Maulwurf in Vaihingen ist reichhaltig. So kommt das Bier des Monats aus Irland. Nicht nur das O’Hara’s Irish Pale Ale ist feiner Stoff, an diesem Sonntag gibt es zudem ein spezielles Tröpfchen. Es ist nicht zum Trinken gedacht, sondern wird gespritzt. 120 Dosen Moderna warten auf Impfwillige. „Wir wollen unseren Teil beitragen, dass die Impfquote steigt“, sagt Barbara Schreiber, mit Andreas Göz gemeinsam Betreiberin der Kneipe in Vaihingen. Ein befreundeter Arzt aus dem Diakonissenkrankenhaus kommt um 15.30 Uhr mit einem Impfteam vorbei. Und das nicht zufällig am Sonntag, um 17.30 Uhr spielt der VfB beim 1. FC Köln. Und wie sich das für eine VfB-Fan-Kneipe gehört, wird das Spiel im Maulwurf gezeigt.

Weniger als die Hälfte der Gäste

Auch wenn das nach einem 0:5 gegen Bayern München schwer zu glauben ist, tatsächlich ist das gemeinsame Fußballgucken ein Anreiz, um in die Kneipe zu kommen. Ansonsten sieht es nämlich mau aus, sagt Schreiber. Weniger als die Hälfte der Gäste habe man als allgemein üblich zu dieser Jahreszeit. Viele Menschen seien vorsichtig geworden, zudem schreckt 2G plus als Zugang doch ab. Was besonders bitter ist, weil es wie überall in der Gastro auch im Maulwurf ist: Im Winter wird das Geld verdient, das über den Sommer reichen muss, weil dort der Besuch spärlicher ist. Wer sich vor Bier und VfB impfen lassen möchte, kann sich unter www.maulwurf-stuttgart.de anmelden.