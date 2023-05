1 108 Kilogramm Kokain versteckt in Bananenkisten – so kamen die Drogen nach Deutschland. Foto: picture alliance/dpa

Ein 39-Jähriger ist am Stuttgarter Landgericht wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Aufsehen erregte der Fall, weil ein Maulwurf in den Reihen des LKA den Anwälten des Drogendealers Informationen zukommen ließ.









Stuttgart - Richter des Stuttgarter Landgerichtes haben einen 39 Jahre alten Drogendealer aus Bad Godesberg zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Auf den Arrest wird die Untersuchungshaft angerechnet, in der sich der Marokkaner Abdelkarim A. seit einem Jahr befindet. Der Autohändlern war im Dezember 2018 von baden-württembergischen Ermittlern in Hamburg festgenommen worden, als er zehn von insgesamt 108 Kilo Kokain verkaufen wollte. Die Drogen hatte er zuvor in Bananenkisten versteckt in einem Frachter aus Ecuador in die Hansestadt schiffen lassen.