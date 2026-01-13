Maultaschen, Käsespätzle und Co.: „Wie riesige Ravioli“ – US-Influencer testet schwäbisches Essen in Stuttgart

Zweimal in sechs Monaten reist ein Food-Influencer nach Stuttgart, um Maultaschen, Rostbraten und Käsespätzle zu kosten. Eine schwäbische Spezialität hat es ihm besonders angetan.
So langsam wird Emeka Iwueze zum Stammgast in Stuttgart. Seit einigen Jahren reist der YouTuber um die Welt, testet Chicken-Wraps in Istanbul, schaut sich Basketball in China an und trinkt Kaffee in Bagdad. Auf seinem Instagram-Kanal hat sich der 35-Jährige aber mittlerweile spezialisiert auf deutsche Speisen. In seinen Clips beißt der gebürtige US-Amerikaner in Saumagenbrötchen in der Pfalz, bestellt Fischbrötchen in Hamburg und kostet Schwarzwälder Kirschtorte in Calw. Das alles nimmt er mit der Kamera auf und teilt die kulinarischen Clips auf seinen Kanälen.