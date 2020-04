1 Richard Bihlmaier leitete den Maultaschen-Hersteller Bürger 32 Jahre lang. Er ist 82 Jahre alt geworden. Foto: factum/Weise/Andreas Weise

Im Alter von 82 Jahren ist der Seniorchef des Maultaschen-Herstellers Bürger aus Ditzingen gestorben. Das Unternehmen teilte den Mitarbeiter mit, dass Richard Bihlmaier einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus erlag.

Stuttgart - Der Seniorchef des Maultaschen-Herstellers Bürger, Richard Bihlmaier, ist nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstag an einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Das teilte sein Sohn und Bürger-Geschäftsführer Martin Bihlmaier am Freitagabend in einer E-Mail an die Mitarbeiter des Unternehmens aus Ditzingen mit. Richard Bihlmaier war 32 Jahre lang der Chef des Teigwaren-Herstellers und kümmerte sich bis zuletzt um Aufgaben in der Firma.

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Nach Tagen des vergeblichen Hoffens und Bangens ging gestern das erfüllte Leben meines Vaters zuende.“ In den letzten Stunden habe die Familie auf dem Treppen vor dem Krankenhaus sitzen müssen, da sie Richard Bihlmaier aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht besuchen durften.

Bihlmaier hatte sich mit dem neuen Coronavirus Sars-Cov2-Virus infiziert. Die Lungenkrankheit hatte einen sehr schweren Verlauf genommen. Er wurde 82 Jahre alt.

1976 hatte Richard Bihlmaier den Betrieb von seinem Vater übernommen, der das Unternehmen als Nachfolger von Firmengründer Richard Bürger geleitet hatte. 1978 zog Richard Bihlmaier mit der Firma von Feuerbach nach Ditzingen. Im Jahr 2008 übernahm sein Sohn Martin Bihlmaier den Betrieb, in dem neben Maultaschen auch Teigwaren wie Spätzle und Schupfnudeln produziert werden.