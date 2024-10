1 Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu der Tat in Maulbronn. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Einbrecher steigen in einer Werkzeugbaufirma in Maulbronn ein. Sie stehlen Waren im Wert von über 100.000 Euro. Noch sind viele Details zu dem Fall unklar.











Einbrecher haben in einer Werkzeugbaufirma in Maulbronn (Enzkreis) Hartmetall-Frässtifte im Wert von über 100.000 Euro gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über das Dach in die Firma, wie ein Polizeisprecher sagte.