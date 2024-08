1 Der Unfall passierte bei einem Überholmanöver. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Dieser Abend endet im Krankenhaus: Bei einem Verkehrsunfall werden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.











Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer ein Motorrad übersehen und so einen Unfall mit vier Verletzten verursacht. Der 24-Jährige überholte nach Polizeiangaben am Samstagabend in Maulbronn (Enzkreis) mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge und berührte dann das abbiegende Motorrad.