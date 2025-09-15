Maues Offensivspiel - Hoeneß macht Druck

Der VfB findet beim 1:3 in Freiburg nur selten zu seinen Abläufen im Ballbesitz. Der Trainer zeigt sich im Anschluss unzufrieden.

Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben – und Sebastian Hoeneß wurde gleich zu Beginn der Pressekonferenz deutlich. „Wir sind überhaupt nicht zufrieden“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft beim SC Freiburg, nach der es lange nicht zwingend ausgesehen hatte. Bis weit in die Schlussphase hatten die Stuttgarter zwar nicht geglänzt, aber doch geführt durch einen sehenswerten Treffer von Ermedin Demirovic: Der 27-Jährige war mit dem Rücken zum Tor per Hacke erfolgreich gewesen (20.).

Erster Saisonsieg für den SC Freiburg

Schließlich holte Johan Manzambi einen Elfmeter heraus, als er VfB-Verteidiger Finn Jeltsch auf der Torauslinie stehen ließ – Matanovic verwandelte sicher mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:1. Die Rote Karte gegen Manzambi, der in der achten Minute der Nachspielzeit den Stuttgarter Ramon Hendriks mit hohem Bein am Kopf traf und vom Feld musste, beeinflusste das Spiel nicht mehr.

So stand am Ende ein nicht unverdienter 3:1-Erfolg für die Breisgauer zu Buche, deren Cheftrainer sich im Anschluss glücklich und zufrieden gleichermaßen zeigte nach dem ersten Saisonsieg. „Wir hatten immer den Glauben an unsere Stärken und konnten in den letzten Minuten uns mit Toren belohnen“, sagte Julian Schuster, der zuvor mit dem SCF mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet war und jetzt mit Rückenwind die nächsten Aufgaben angeht.

Der Führungstreffer von Ermedin Demirovic reichte nicht, um Zählbares aus Freiburg mitzunehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Reichlich Analysebedarf gibt es dagegen beim VfB. Natürlich einerseits mit Blick auf das Defensivverhalten: Drei Gegentore in zehn Minuten sind eine Menge Holz, vor allem am zweiten und dritten Treffer der Freiburger hatten die Stuttgarter durch zu passives beziehungsweise ungeschicktes Zweikampfverhalten ihren Anteil. „Die Tore dürfen in der Form nicht passieren“, sagte auch Hoeneß – legte den Fokus aber vor allem auf das Spiel im eigenen Ballbesitz. „Unser Offensivspiel hat uns nicht die nötige Entlastung gegeben in der zweiten Hälfte“, so der Stuttgarter Cheftrainer, „wir haben zu wenig mit Ball kreiert und sind über Ansätze nicht hinausgekommen.“

In der ersten Hälfte setzte der VfB hier noch vereinzelt Akzente – auch durch die beiden Neuzugänge Bilal El Khannouss und Badredine Bouanani, die direkt in der Anfangsformation gestanden hatten und ihre technischen Fähigkeiten in einigen Aktionen aufblitzen ließen. Mit zunehmender Spieldauer aber waren auf Stuttgarter Seite kaum noch längere oder gar kontrollierte Ballbesitzphasen zu verzeichnen, auch die Einwechselspieler wie Tiago Tomas brachten keine Impulse. So standen am Ende lediglich 0,5 Expected Goals zu Buche. „Der Mut hat gefehlt, nach den Balleroberungen nach vorne zu spielen. Wir haben es nicht geschafft, die Kontrolle zu haben“, sagte Sportdirektor Christian Gentner.

Entsprechend will Hoeneß den Fokus in der kommenden Trainingswoche auf das eigene Ballbesitzspiel legen. „Wir müssen mutiger spielen, mehr investieren, auch in Laufwege, den Gegner mehr bewegen“, fordert der VfB-Trainer. Man müsse die Dinge, die das Team eigentlich stark machten, wieder herausarbeiten.

Allzu viel Zeit bleibt nicht: Am Ende der kurzen Trainingswoche folgt am kommenden Freitagabend (20.30 Uhr) das Heimspiel gegen den FC St. Pauli – in dem der VfB nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Bundesliga-Partien bereits unter Druck ist. Und sich offensiv zweifelsohne steigern muss.