Zwei Tote im Ortenaukreis Polizist erschoss in Lahr wohl Ex-Partnerin und sich mit Dienstwaffe

Zeugen alarmieren am Mittwochabend in Lahr die Polizei wegen Knallgeräusche. Die Beamten finden eine Frau und ihren Ex-Partner tot in der Wohnung. Nun gibt es neue Erkenntnisse.