Maue Wirtschaftslage: Mehr Unternehmen in Baden-Württemberg beantragen Insolvenz

Die Zahl der Insolvenzanträge von Unternehmen ist 2025 gestiegen. Besonders eine Branche ist betroffen. Und auch die Privatinsolvenzen steigen.
Die maue Wirtschaftslage macht sich auch bei den Firmenpleiten im Südwesten bemerkbar. Im vergangenen Jahr beantragten 2.706 Unternehmen Insolvenz bei den Amtsgerichten in Baden-Württemberg, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart nach Auswertung der neuesten Ergebnisse der Insolvenzstatistik mitteilte. Das seien 261 Insolvenzverfahren oder rund elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.