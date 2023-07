10 Matthias Vafai mit einem Trikot von Simon Terodde Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Für Unkundige ist es nur ein Stück Stoff. Ein Trikot halt. Gefertigt zum Sport treiben. Für Matthias Vafai (38) erzählt es Geschichten. 508 VfB-Trikots hat er zuhause, im Schrank nach Farbe und Jahr sortiert, oder gerahmt an der Wand. Jedes hat seine Geschichte, kündet von der Zeit, in der es getragen wurde. Manches Trikot ist offenherzig, da muss Vafai nur draufschauen und weiß, was es zu sagen hat. Etwa das Meistertrikot von 1992, übergestreift von Manfred Kastl. Oder sein allererstes. Das Roberto Pinto am 4. März 2000 nach einem 2:0-Sieg gegen die Bayern in die Cannstatter Kurve warf. In die Hände von Vafai.