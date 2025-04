Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Das doppelte Power-Couple

Seit über fünf Jahren sind Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) nun schon offiziell ein Paar. Bestritten sie zu Beginn ihrer Beziehung ihre jeweilige Schauspielkarriere noch getrennt voneinander, entwickelten sie sich inzwischen zunehmend auch vor der Kamera zum Power-Couple. Jüngstes Beispiel: Der Netflix-Mystery-Film "Brick", zu der der Streamingdienst inzwischen den Starttermin mitgeteilt hat. Ab dem 10. Juli wird man darin Schweighöfer und Fee gemeinsam sehen - als Hamburger Pärchen Tim und Olivia, das wie die restlichen Bewohner eines Mietshauses plötzlich durch eine geheimnisvolle Wand in dem Gebäude eingesperrt wird.

Netflix als gemeinsames Sprungbrett

Auch der Ursprung der gemeinschaftlichen Hollywood-Karriere findet sich bei Netflix. 2021 schlüpfte Schweighöfer im Prequel "Army of Thieves" nicht nur ein weiteres Mal in dieselbe Rolle wie in Zack Snyders "Army of the Dead". Er übernahm bei dem Heist-Movie sogleich das Amt des Regisseurs und durfte somit seiner besseren Hälfte Regieanweisungen erteilen. Während Schweighöfer den verschrobenen Tresorknacker Sebastian Schlencht-Wöhnert mimt, verkörpert Fee die talentierte Hackerin Korina Dominguez.

Zumindest im Netflix-Film schlagen ihre Herzen jedoch nicht für den jeweils anderen. Stattdessen verliebt sich Schweighöfers Charakter in seine Auftragsgeberin Gwendoline Starr, dargestellt von "Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel.

Es geht auch traditionell - oder ohne den anderen

Ab dem 13. November dieses Jahres wird man die beiden auch in einem "klassischen" Film fernab der Streamingdienste sehen. Dann startet die deutsche Romanverfilmung "Das Leben der Wünsche" in den Kinos. Schweighöfer mimt darin einen verzweifelten Familienvater, dem plötzlich die Chance gegeben wird, all seine Wünsche in die Realität umzusetzen. Zum namhaften Cast zählt neben Henry Hübchen, Benno Fürmann und Verena Altenberger eben auch Ruby O. Fee.

Mitunter kommen beide Stars auf der Leinwand oder dem Fernsehbildschirm aber auch ganz gut ohne einander aus. Schweighöfer wirkt etwa ohne Fee in Fatih Akins neuem Film "Amrum" mit, der, wie unlängst bekannt wurde, bei den 78. Filmfestspielen von Cannes (13. bis 24. Mai 2025) seine Weltpremiere feiern wird. Und auch in der internationalen Serie "Vanished" mit "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ergatterte er solo eine Rolle.

Fee hingegen war zuletzt in der siebenteiligen ARD-Fernsehserie "Testo" ohne ihren Matthias zu sehen. Und auch international fand sie schon einzeln statt: 2019, als die beiden gerade zum Liebespaar wurden, wirkte sie in dem Netflix-Film "Polar" an der Seite von "Bond"-Schurke Mads Mikkelsen mit - splitterfasernacktes Techtelmechtel inklusive.