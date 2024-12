Matthias Schweighöfer: Er sendet späte Glückwünsche an Florian David Fitz

Filmstar Florian David Fitz feierte schon am 20. November seinen 50. Geburtstag. Mit mehr als dreiwöchiger Verspätung gratuliert nun Schauspielkollege Matthias Schweighöfer (43) öffentlich. Auf seinem Instagram-Account postete Schweighöfer ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Fitz in die Kamera lächelt und Schweighöfer ihn dabei ernst ansieht.

Dazu schreibt Schweighöfer erst auf Englisch: "Very belated Birthday wishes - sehr sehr late - to my wonderful friend Forian." (Dt. "Sehr verspätete Geburtstagswünsche - sehr sehr spät - an meinen wunderbaren Freund Forian.") Dann fährt er auf Deutsch und halb charmant, halb uncharmant fort: "Lieber Florian, du bist 50 und somit ein halbes Jahrhundert! Das heißt offiziell, Du bist richtig alt. Siehst aber bei Weitem nicht so aus. In tiefster Liebe, Matthias".

Fans fordern neuen Film des Duos

Seine Followerinnen und Follower finden es lustig. Die Mehrzahl wünscht sich in den Kommentaren vor allem eines: einen neuen gemeinsamen Film der beiden beliebten Schauspieler. Fitz und Schweighöfer standen für "Der geilste Tag" (2016) und "1oo Dinge" (2018) zusammen vor der Kamera. 2023 waren sie zwei der Herausforderer in der sechsten Staffel der Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) von Joko Winterscheidt (45).

Der erfolgreiche Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur feierte seinen runden Geburtstag mit einer Mottoparty. "Ich liebe 'Bad Taste Partys', und deswegen müssen die auch immer in einer ganz schlimmen Location sein", verriet er bereits im Juli dem Sender "RTL" am Rande einer Veranstaltung. Der Ort sei so schlimm, dass er ihn eigentlich gar nicht nennen könne, fügte der Filmstar hinzu. "Ein berühmter deutscher Filmproduzent hat sich da immer vom Taxi hinfahren lassen und ist dann den Abend über nicht gerne gegangen", lautete sein Tipp für alle Ratefans.