Matthew Perry: Was ist Ketamin?

Eine Drogendealerin will gestehen, dass sie den „Friends“-Star Matthew Perry mit der tödlichen Dosis Ketamin versorgte. Was den Reiz der Substanz ausmacht – und was die Gefahren sind.
Knapp zwei Jahre nach dem Tod von Matthew Perry hat eine als „Ketamin-Königin“ bekannte Drogendealerin nun gestanden, dass sie den „Friends“-Darsteller mit der für ihn tödlichen Dosis Ketamin versorgt hat. Zuletzt gab es außerdem um den mutmaßlichen Ketamin-Konsum von Tech-Milliardär Elon Musk immer wieder Diskussionen.