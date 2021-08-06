Matschflecken entfernen - So geht’s Appetizer: In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie in 3 Schritten Matsch- und Schlammflecken einfach und schonend aus der Kleidung entfernen.

Die meisten Matschflecken lassen sich recht einfach entfernen und sind nach einem normalen Waschgang verschwunden. Je nach Zusammensetzung des Schlammes können die Flecken allerdings auch mal hartnäckiger sein. Das ist vor allem bei lehm- und tonhaltiger Erde der Fall oder wenn sich Grasreste mit in die Matschflecken gemischt haben. Eine Vorbehandlung ist dann notwendig. Textilien, die nicht für die Wäsche gedacht ist, sollten Sie in die Reinigung bringen.

Schritt 1: Matsch oberflächlich entfernen

Damit Matsch- und Schlammflecken sich nicht weiter verteilen, sollten Sie das betroffene Kleidungsstück als Erstes in Ruhe trocknen lassen. Wenn die Matschflecken getrocknet sind, können Sie mit einer weichen Bürste bereits einen Großteil abbürsten, ohne den Schmutz weiterzuverteilen. Befinden sich auch vermehrt Grasflecken auf der Kleidung, sollten Sie die Flecken nicht trocknen lassen und direkt zu Schritt 2 übergehen.

Schritt 2: Textilien richtig vorbehandeln

Lassen Sie nun zur Vorbehandlung der Matschflecken das abgebürstete Kleidungsstück in warmem Wasser mit etwas Waschmittel für mindestens 15 Minuten einweichen. Achten Sie hierbei auf das richtige Waschmittel (Vollwaschmittel für Weißes und Colorwaschmittel für Buntes). Anschließend können Sie die betroffenen Stellen mit einer weichen Bürste erneut in der Waschmittellösung kurz abbürsten. Je nach Stoff können Sie beim Bürsten der Schlamm- und Matschrückstände auch Fleckenentferner oder Gallseife nehmen. Gallseife hilft bei hartnäckigen Matschflecken besonders gut, sollte aber nur bei weißen bzw. farbechten und unempfindlichen Textilien angewendet werden, da das Seifenprodukt eine stark reinigende und teilweise auch bleichende Wirkung hat. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die Gallseife an einer unauffälligen Stelle des Stoffes testen.

Tipp: Empfindliche Kleidungsstücke, die nur für die Handwäsche geeignet sind, können Sie mehrmals bürsten und zwischendurch immer wieder erneut in der Waschmittellösung einwirken lassen, bis der Matschfleck verschwunden ist.

Lese-Tipp: Waschmittel richtig dosieren - So geht's

Schritt 3: Die Kleidung waschen

Nun können Sie die verschmutzte Kleidung in der Waschmaschine waschen. Dabei sollten Sie die höchste Temperatur einstellen, die laut Waschetikett empfohlen wird. Beladen Sie außerdem die Wäschetrommel nicht zu voll, denn je weniger Wäsche sich in der Trommel befindet, desto besser ist die Reinigungskraft. Nutzen Sie bei weißer Wäsche ein Vollwaschmittel. Die enthaltene Bleiche hilft zusätzlich beim Entfernen der Matschflecken. Ebenfalls hilfreich ist es, wenn Sie vor der Wäsche noch etwas Waschmittel direkt auf die Flecken geben. Flüssigwaschmittel ist hier sehr praktisch. Sie können aber auch eine kleine Menge Waschpulver mit etwas Wasser vermengen, bis Sie eine Paste haben. Diese lässt sich dann ebenfalls gut auf den Flecken verteilen. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann können Sie je nach Waschprogramm zusätzlich auch die Vorwäsche und / oder die Nachspülung verlängern. Die meisten Waschmaschinen haben hierfür „Intensiv“-Optionen.

Fazit:

Matschflecken lassen sich meist problemlos entfernen, erfordern bei hartnäckigen Verschmutzungen jedoch eine gezielte Vorbehandlung. Durch Trocknen, Abbürsten, Einweichen und die richtige Wahl von Waschmittel oder Gallseife können selbst schwierige Flecken effektiv beseitigt werden. Eine gründliche Wäsche bei der empfohlenen Temperatur sorgt abschließend für ein optimales Ergebnis.