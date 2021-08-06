Matschflecken entfernen - So geht’s Appetizer: In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie in 3 Schritten Matsch- und Schlammflecken einfach und schonend aus der Kleidung entfernen.
Die meisten Matschflecken lassen sich recht einfach entfernen und sind nach einem normalen Waschgang verschwunden. Je nach Zusammensetzung des Schlammes können die Flecken allerdings auch mal hartnäckiger sein. Das ist vor allem bei lehm- und tonhaltiger Erde der Fall oder wenn sich Grasreste mit in die Matschflecken gemischt haben. Eine Vorbehandlung ist dann notwendig. Textilien, die nicht für die Wäsche gedacht ist, sollten Sie in die Reinigung bringen.