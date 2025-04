Mats Hummels: Weltmeister von 2014 beendet Karriere im Sommer

1 Mats Hummels hängst die Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel. Foto: AP/Luis Vieira

Mats Hummels beendet am Saisonende seine Karriere. Das gab der 36-Jährige auf Instagram bekannt.











Link kopiert



Rio-Weltmeister Mats Hummels beendet im Sommer seine Karriere. Das gab der 36-Jährige in einem Video auf Instagram bekannt. „Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere“, sagte der 78-malige Nationalspieler, der aktuell in Italien bei AS Rom unter Vertrag steht.