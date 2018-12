Mats Hummels feiert 30. Geburtstag So gratuliert Ehefrau Cathy

Von (hub/spot) 16. Dezember 2018 - 15:14 Uhr

Mats Hummels mit Ehefrau Cathy bei einem gemeinsamen Auftritt Foto: imago/Revierfoto

Mats Hummels ist jetzt 30 - und das feiert auch seine Ehefrau Cathy mit einer rührenden Nachricht auf Instagram. Gemeinsam haben die beiden schon einige Feste gefeiert.

Mats Hummels feiert am heutigen 16. Dezember seinen 30. Geburtstag. Neben den privaten Glückwünschen sind da natürlich auch Social-Media-Nachrichten angesagt, um den Fußball-Star zu feiern. Seine Ehefrau Cathy Hummels (30) ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihrem Mann öffentlich zu gratulieren.

Auf Instagram schrieb Cathy Hummels zu einem Selfie des Ehepaars: "Happy Birthday - seit seinem 18. Lebensjahr feiern wir gemeinsam. Jetzt bist du auch im Club der 30er angekommen! Ich bin stolz auf das, was DU bist und auf was WIR sind". Das Paar hatte sich 2007 kennengelernt und heiratete 2015. Im Januar gibt es für die Familie dann noch mehr zu feiern: Am 11. Januar wird der gemeinsame Sohn Ludwig ein Jahr alt und auch Cathy Hummels hat Geburtstag, sie wird 31.