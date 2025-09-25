Mathias Richling feiert: „Richling enttarnt“ – 50 Jahre im Renitenztheater Stuttgart

50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater – das ist auch für den Satiriker Mathias Richling ein Grund, ernsthaft zu feiern. Wir verraten, wann es los geht.
Seine Rollen wechselt er in Sekunden, einer Bühne seiner satirischen Feuerwerke aber ist Mathias Richling treu. 50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater Stuttgart (Büchsenstraße 26) – das darf und muss gefeiert werden, „mit aktuellen und neuen Programmen, literarischer Zuspitzung und satirischer Schlagkraft“. Karten gibt es unter www.renitenztheater.de.