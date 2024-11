Matchbox mit John Cena: Jessica Biel ist im Gespräch für neuen Live-Action-Film

Ein neuer Live-Action-Film mit John Cena ist derzeit in Planung. Jessica Biel soll Berichten zufolge an der Seite des Schauspielers zu sehen sein.

Dürfen sich die Fans von Jessica Biel (42) auf einen neuen Film mit der Schauspielerin freuen? Einem Bericht von "Deadline" zufolge ist Biel im Gespräch für den Live-Action-Film "Matchbox" mit John Cena (47). Das Projekt von Apple Original Films, Skydance und Mattel Films basiert auf einem Drehbuch von David Coggeshall (48) und Jonathan Tropper (54), Sam Hargrave (41) wird Regie führen.

Inspiriert ist der Film von der Geschichte der gleichnamigen Spielzeugauto-Reihe, die 1953 von Jack Odell (1920-2007) erfunden wurde. Welche Rollen Biel und Cena einnehmen könnten, bleibt fraglich. Genauere Details zu der Handlung sind bislang noch nicht bekannt.

Filmprojekte nach einer schweren Zeit

Biel wurde 1996 mit ihrer Rolle der Mary Camden in der Kultserie "Eine himmlische Familie" (1996-2007, The WB) bekannt. Seither spielte sie in über 40 Film- und Serienproduktionen mit. Aktuell dreht sie für die Serie "The Better Sister" mit Elizabeth Banks (50).

Während es beruflich für Biel in den vergangenen Monaten gewohnt gut lief, hing bei Familie Biel-Timberlake der Haussegen schief. Britney Spears (42), die Ex-Freundin ihres Ehemanns Justin Timberlake (43), warf dem Sänger in ihren Memoiren "The Woman in Me" Untreue vor und behauptete, dass er sie zu einer Abtreibung gezwungen hatte. Wenige Monate später, im Juni dieses Jahres, wurde Timberlake wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen. Der Sänger erhielt daraufhin eine Geldstrafe von umgerechnet 448 Euro und wurde zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Zusätzlich durfte er 90 Tage lang kein Auto im Bundesstaat New York fahren.

Biel und Timberlake sind seit 2012 verheiratet. Drei Jahre später erblickte ihr Sohn Silas (9) das Licht der Welt, 2020 wurde Sohnemann Phineas (4) geboren.