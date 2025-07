1 Am Samstag muss sich das deutsche Team gegen Frankreich beweisen. Vorab genießen die Spielerinnen aber auch entspannte Momente. Foto: ddp/Frank Hoermann/Sven Simon

Morgen spielt die deutsche Nationalmannschaft bei der aktuellen Europameisterschaft der Frauen gegen Frankreich. Vor dem Viertelfinale genehmigt sich das Team auch Ruhepausen - mit Kaffee, Matcha und Kreuzworträtseln.











Link kopiert



Am Samstagabend trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Basel bei der aktuellen Europameisterschaft auf Frankreich. Vorab steht nicht nur Training für die Fußballerinnen an. Auf Instagram zeigen sie derzeit, wie sie ihre Zeit vor dem Spiel verbringen.