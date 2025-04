1 Joyn veröffentlicht eine neue Dating-Show. Foto: Joyn/René Lohse

Alle Infos zum Start der 1. Staffel von „Match My Ex“ und welche Kandidaten mit dabei sind, lesen Sie im Artikel.











Joyn sorgt für frischen Wind im Dating-Genre: In der neuen Show „Match My Ex“ begegnen sich Reality-Stars und ihre Ex-Partner in einer luxuriösen Villa auf Kreta. Welche Überraschungen die Kandidaten erleben und was die Zuschauer erwartet, lesen Sie hier im Überblick.