„Masters of the Universe“ im Kino: He-Man und Skeletor sind zurück

Travis Knight erweckt in „Masters of the Universe“ die Kinderzimmer-Superhelden aus den Achtzigern zum Leben. Lohnt sich das Anschauen?
Dass Superhelden aus Comicvorlagen auf der Kinoleinwand überlebensgroße Gestalt annehmen, gehört zum cineastischen Alltag. Aber auch die Spielzeugindustrie ist längst auf den Blockbuster-Zug aufgesprungen. Mit „Transformers“ (2007) verwandelte Michael Bay die umbaufähigen Actionfiguren des Herstellers Hasbro in ein lukratives Film-Franchise. Wenig später folgten zahlreiche Lego-Movies. Mit „Barbie“ (2023) fand Greta Gerwig einen kongenialen, feministisch-ironischen Zugang zum Puppenuniversum.