Masters of Dirt in Stuttgart: Youtube-Star Fabio Wibmer zeigt irre Trialbike-Tricks in der Schleyerhalle

Masters of Dirt in Stuttgart

9 Aus rund zehn Meter Höhe setzt Fabio Wibmer in der Schleyerhalle zum Backflip an. Foto: /Julian Rettig

Bei der Freestyle-Show Masters of Dirt in der Schleyerhalle beeindruckt Youtube-Star Fabio Wibmer die Zuschauer mit technisch höchstanspruchsvollen Tricks – die spektakulärsten Sprünge des Tages zeigen jedoch Andere.











Link kopiert



Fast 40 Minuten müssen die Zuschauer in der Schleyerhalle auf seinen Einsatz warten: Dann, am Sonntag um 20.40 Uhr, erscheint der österreichische Trialbiker und Youtube-Star (über 7 Millionen Abonnenten und 1,5 Milliarden Videoaufrufe) Fabio Wibmer plötzlich auf einer kleinen Hebebühne und beginnt, mit seinem Trialbike zu tricksen. Szenen wie diese sorgen an diesem Abend der Freestyle-Show Masters of Dirt, die in Stuttgart Halt gemacht hat, für Staunen.