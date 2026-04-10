Masters in Augusta: Titelverteidiger McIlroy führt beim Masters nach Auftakt

Ein Jahr nach seinem Triumph in Augusta ist Rory McIlroy sofort wieder vorne dabei. Obwohl er seine beste Start-Runde seit langem spielt, muss er sich die Führung teilen.
Augusta - Titelverteidiger Rory McIlroy ist so gut wie lange nicht mehr ins Masters von Augusta gestartet und teilt sich nach dem ersten Tag die Führung mit Sam Burns. Beiden Golf-Profis gelang eine 67er-Runde auf dem legendären Kurs im US-Bundesstaat Georgia. Für McIlroy war der Auftakt mit fünf Schlägen unter Par die beste Start-Runde seit 2011, als er mit 65 Schlägen ins Turnier gestartet war. Der Star aus Nordirland hatte im vergangenen Jahr erstmals das Masters gewonnen und damit das letzte noch fehlende Major in seiner Karriere.