Maßregelvollzug in Bad Cannstatt: Wie wehrt sich das Sozialministerium gegen die Standort-Vorwürfe zur Klinik?

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat die zahlreichen Bedenken der Stuttgarter Ärzteschaft an dem geplanten Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt scharf zurückgewiesen. So wirft das Haus von Lucha dem Vorsitzenden der Stuttgarter Ärzteschaft, Markus Klett, in einem uns vorliegenden Antwortschreiben „Defizite im Informationsstand“ vor und zeigt seine Verwunderung über die Aussagen zum Thema Finanzen. Das Ministerium hatte den Umbau des ehemaligen Rotkreuzkrankenhauses in einer ersten Schätzung mit rund 35 Millionen angegeben. Das Ministerium betont nun, dass es eine Kostenschätzung sei und das Land sparsam mit Ausgaben umgehe.