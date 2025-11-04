Maßregelvollzug in Bad Cannstatt: Minister Lucha soll aus Vertrag aussteigen – „Es gibt einige gute Vorschläge“

Für einen Maßregelvollzug im Ex-Rotkreuzkrankenhaus Bad Cannstatt muss Minister Lucha bei einem neuen Ortstermin noch Überzeugungsarbeit leisten. Liberale favorisieren andere Pläne.
Auf Drängen der Bürgerinitiative „Schöne Straße“ ist ein weiterer Ortstermin mit Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und Vertretern des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg geplant. Als Termin für das neue Treffen mit der Bürgerinitiative ist der 11. November vorgesehen, wie aus einer Antwort auf eine Landtagsanfrage des FDP-Abgeordneten Friedrich Haag hervorgeht.