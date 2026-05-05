1 Nachdem das Land beschlossen hat, im Herzen Cannstatts eine Forensik einzurichten und es an Transparenz mangelt, ist ein unabhängige Überprüfung des Standorts unabdingbar. Foto: Max Kovalenko

Der Widerstand in Bad Cannstatt hält an. Ein Gutachten könnte klären, ob die Entscheidung tragfähig ist, appelliert Kommentatorin Iris Frey an die neue Führung im Sozialministerium.











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Der geplante Maßregelvollzug für psychisch kranke und drogenabhängige Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus erhitzt seit Herbst 2024 die Gemüter in Stuttgarts größtem Stadtbezirk. So rätseln einige Beteiligte noch immer, wie sich die Landesregierung, offenbar ohne große Bemühungen um Alternativen, für so einen fragwürdigen Standort entscheiden konnte. Er könnte Bad Cannstatt in seiner prekären Lage wirtschaftlich mehr schaden als nützen. Kein Wunder, dass sich einige Bürger überfahren fühlen. Die nachgeschobene mangelhafte Bürgerbeteiligung konnte daran wenig ändern. Schließlich waren die Würfel ja schon vorher gefallen, ohne die Bürger mitzunehmen. Da zeigte sich, wie abgehoben der scheidende Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und seine Ministerialbürokratie agiert haben.