Kein Dialog, kein Gutachten, kein Zurück: Trotz massiver Proteste hält die Landesregierung an der umstrittenen Forensik im Rotkreuzkrankenhaus fest. Was das Ministerium jetzt plant.
Der neue Sozialminister Oliver Hildenbrand (Grüne) will nicht das direkte Gespräch mit den Kritikern der geplanten Forensik im Früheren Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt vor Ort suchen. Das erklärt sein Sprecher Markus Jox auf Anfrage. Es hätten bisher umfassende Beteiligungsformate stattgefunden. Aktuell seien keine weiteren Beteiligungsformate vorgesehen. Hildenbrand ist studierter Psychologe und vertritt den Stuttgarter Norden im Landtag. Bei einem freiwilligen sozialen Jahr sammelte er vor seinem Studium Erfahrungen in der Psychiatrie Emmendingen.