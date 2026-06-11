Kein Dialog, kein Gutachten, kein Zurück: Trotz massiver Proteste hält die Landesregierung an der umstrittenen Forensik im Rotkreuzkrankenhaus fest. Was das Ministerium jetzt plant.

Der neue Sozialminister Oliver Hildenbrand (Grüne) will nicht das direkte Gespräch mit den Kritikern der geplanten Forensik im Früheren Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt vor Ort suchen. Das erklärt sein Sprecher Markus Jox auf Anfrage. Es hätten bisher umfassende Beteiligungsformate stattgefunden. Aktuell seien keine weiteren Beteiligungsformate vorgesehen. Hildenbrand ist studierter Psychologe und vertritt den Stuttgarter Norden im Landtag. Bei einem freiwilligen sozialen Jahr sammelte er vor seinem Studium Erfahrungen in der Psychiatrie Emmendingen.

Unsere Empfehlung für Sie Maßregelvollzug in Bad Cannstatt Unabhängiges Gutachten zur Forensik gefordert Die Diskussion über den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus geht weiter. Was steht jetzt zur Debatte? Die Planungen für das Vorhaben in Stuttgart schreiten voran. Der Bauantrag vom Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) befindet sich aktuell in der Bearbeitung durch das Bauamt der Stadt Stuttgart, heißt es auf Nachfrage beim Sozialministerium weiter. Mitte Februar sei der Antrag eingereicht worden.

Bezirksbeirat und Gemeinderat fordern Fachgutachten

Zuletzt hatte der Bezirksbeirat Bad Cannstatt in mit einem interfraktionellen Antrag ein unabhängiges Fachgutachten zum Standort im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus gefordert. Das Gutachten soll die bauliche, sicherheitstechnische und therapeutische Eignung bewerten. Auch die CDU-Gemeinderatsfraktion hat dies in einem Antrag mit FDP und Freien Wählern gefordert. Immer wieder gibt es von den Skeptikern Zweifel, ob in der ehemaligen Klinik für die rechtskräftig verurteilten Straftäter zentrale Mindeststandards eingehalten werden hinsichtlich Flächenverfügbarkeit, Sicherheitskonzept und therapeutischer Infrastruktur.

Ministerium sieht keinen Bedarf für Fachgutachten

Die jüngsten Forderung aus der Lokalpolitik nach einem Fachgutachten zum geplanten Standort der Forensik in Bad Cannstatt kommentiert das zuständige Ministerium ablehnend. Es verweist darauf, dass in der Stadtverwaltung selbst alle erforderlichen Fachkompetenzen vorhanden seien, um die entsprechenden baurechtlichen und sonstigen Fragen umfassend prüfen zu können, so dass aus hiesiger Sicht kein externes Gutachten notwendig sei, um die Angelegenheit in der gesetzlich vorgesehenen Frist einer rechtmäßigen Entscheidung zuzuführen.

Weiterentwicklung des Stadtteils gefordert

Zu Beginn der Bürgerbeteiligung hatte das Sozialministerium erklärt, dass es sich für mögliche Belange zur Weiterentwicklung des Stadtteils Bad Cannstatt einsetzen wolle. Hier ist das Haus des Grünen-Politiker bislang konkrete Vorschläge schuldig geblieben.

Hildenbrands Sprecher sagte, dass zu den Vorschlägen der Planungswerkstatt vom 17. Mai 2025 zur Weiterentwicklung des Stadtteils verschiedene Gespräche mit der Stadt stattgefunden hätten. Zu den Empfehlungen erarbeite das Sozialministerium derzeit eine Stellungnahme. Und es gebe auch einen konkreten Austausch mit der Stadt. Und das ZfP Südwürttemberg werde eine Vielzahl der Empfehlungen in seiner Zuständigkeit, umsetzen, so Sprecher Jox.

Protest gab es von Anfang an gegen die Pläne für eine Forensik in Bad Cannstatt. Hier eine Demo im September 2025 beim Besuch des damaligen Sozialministers Manne Lucha. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Gegen die Einrichtung eines Maßregelvollzug für rund 100 psychisch und suchtkranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus gibt es von Anfang an, seit die Pläne öffentlich wurden, Protest von Anwohnern und Betroffenen. Es fanden Demonstrationen statt und Diskussionen, auch mit dem Vorgänger Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ist ebenfalls gegen die Forensik in der Badstraße.