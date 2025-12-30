Maßregelvollzug Bad Cannstatt: Bauantrag für Forensik nötig – warum Luchas Zeitplan wohl ins Wanken gerät

Bringen offene Genehmigungsfragen den Zeitplan durcheinander? Die geplante Forensik in Bad Cannstatt droht ins Stocken zu geraten. Und die Kritik an der Landesregierung hält an.
Der Zeitplan für den in Bad Cannstatt beabsichtigten Maßregelvollzug ist anspruchsvoll – doch dem Vorhaben drohen wegen der Komplexität möglicherweise unkalkulierbare Verzögerungen. Wie nun aus einer aktuellen Antwort auf eine Landtagsanfrage des FDP-Abgeordneten Friedrich Haag hervorgeht, muss das Sozialministerium einen Bauantrag für die Einrichtung der Forensik im früheren Rotkreuzkrankenhaus bei der Stadt Stuttgart stellen.