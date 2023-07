Maßnahmen in Corona-Hotspots in Baden-Württemberg

1 Die Opposition vermisst eine Corona-Strategie, Ministerpräsident Winfried Kretschmann hielt am Donnerstag im Landtag dagegen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Landesregierung bereitet ein Konzept für Regionen vor, in denen die 7-Tages-Inzidenz mehr als 200 beträgt. Das soll aber nicht das einzige Kriterium für schärfere Maßnahmen sein.









Stuttgart - Die Ankündigung klingt düster: Bei besonders extremen Corona-Infektionslagen mit einer Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner je Woche und diffusem Infektionsgeschehen „sollen die umfassenden allgemeinen Maßnahmen nochmals erweitert werden“, heißt es in dem jüngsten Beschluss der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Doch was bedeutet das? In vier baden-württembergischen Kreisen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz schon jetzt über diesem Wert: in Tuttlingen, Heilbronn, Mannheim und Pforzheim. Womit müssen die Bürger also rechnen?