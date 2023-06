Kuhn: In den Herbstferien nicht in Risikogebiete fahren

In der City soll es eine Maskenpflicht geben, sollte der Sieben-Tages-Wert bei den Corona-Infektionen auch in Stuttgart die Marke 50 erreichen. Und Oberbürgermeister Fritz Kuhn appelliert an die Menschen, in den Herbstferien nicht in Risikogebiete zu fahren.









Stuttgart - Die Stadtverwaltung hat sich auf den Fall vorbereitet, dass auch in Stuttgart der Sieben-Tages-Wert bei den Corona-Infektionen die kritische Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern erreichen wird, wie das im Landkreis Esslingen geschehen ist. In diesem Moment wird die Verwaltung weitere Schritte zur Verschärfung des Infektionsschutzes ergreifen. Dann wird in der Innenstadt innerhalb des City-Rings auch im Freien eine Maskenpflicht eingeführt, also etwa auf der Königstraße und auf dem Wochenmarkt. An privaten Feiern dürfen dann nur noch zehn und nicht mehr 25 Personen teilnehmen. Für Feiern in Gaststätten oder Hotels wird die Teilnehmerzahl dann von 50 auf 25 Personen begrenzt.