Nach lauter Kritik von Anliegern unternimmt die Stadt erste Schritte, um die Situation auf dem „Problemplatz“ zu verbessern. Unter anderem könnten Winterhütten den Platz aufwerten.
Es ist ruhiger geworden auf dem Solitudeplatz in Ludwigsburg. Keine laute Musik, weniger Menschen auf dem Mittelsteg – was sicherlich am kühlen Wetter liegt. Doch rund um den angeblichen Problemplatz Ludwigsburgs herrscht gerade reger Betrieb. Die Stadt arbeitet mit Nachdruck daran, die Sicherheitslage auf dem Solitudeplatz zu verbessern.