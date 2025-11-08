Maßnahme der Stadtverwaltung: Auf dem Ludwigsburger Solitudeplatz entsteht ein Winterdorf

Schon vor einem Monat gab es Pläne für eine Winterbespielung des Ludwigsburger „Problemplatzes“. Nun stehen die konkreten Rahmenbedingungen fest.
Ludwigsburg bekommt einen weiteren Standort für seinen Weihnachtsmarkt: Parallel zum Start des Barock-Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz und dem Arsenalplatz soll ein sogenanntes „Winterdorf“ auf dem Solitudeplatz entstehen. Dahinter steht die Überlegung, durch mehr soziale Kontrolle die Sicherheitslage auf dem „Problemplatz“ Ludwigsburgs zu verbessern.