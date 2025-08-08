Massiver Zoff in Leonberg: „Falschbehauptungen“ oder „schwere Versäumnisse“? Strohländle-Streit eskaliert

Der Konflikt zwischen Strohländle-Macher Johannes Leichtle und den Stadtwerken Leonberg wird schlimmer. Ausgangspunkt waren fehlende Busse am vergangenen Samstag.
Der Streit zwischen Strohländle-Veranstalter Johannes Leichtle und den Stadtwerken Leonberg in Person von Geschäftsführer Frank Mildenberger ist endgültig eskaliert. Dachte man vor wenigen Tagen noch, dass sich eine weitere Zuspitzung des Ärgers rund um die Konzert- und Event-Reihe am Engelberg vielleicht vermeiden ließe, ist nun die nächste Stufe erreicht. In einer E-Mail kündigte Leichtle die Zusammenarbeit mit der städtischen Tochterfirma auf.