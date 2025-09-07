Massiver Angriff auf Ukraine: Menschenverachtung prägt Russlands Krieg

Jetzt brannte sogar der Regierungssitz der Ukraine. Warum Russlands Angriff vor niemandem Halt macht, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Dieser Angriff steht für das große Ganze. Er steht insbesondere für die totale Menschenverachtung, mit der Russland seinen Angriff auf die Ukraine vorantreibt. Schließlich hat die angeblich schwerste Luftattacke seit 2014 zivilen Zielen gegolten, auch der Regierungssitz brannte. Kein Wunder, hatte sich die russische Führung mangels durchschlagender militärischer Erfolge doch seit langem auf die schändliche Taktik verlegt, die Ukrainer mit genau solchen Schlägen zu zermürben.