1 Die starken Schneefälle sorgten für massive Stromausfälle. Foto: dpa/Edvin Zulic

In Teilen Bosniens ist es am Montag aufgrund heftiger Schneefälle zu großflächigen Stromausfällen gekommen. Zeitweise waren über 100.000 Menschen betroffen.











Unwetter mit starkem Schneefall und heftigem Wind haben in Bosnien zu massiven Stromausfällen geführt. Nachdem am Montagmorgen nach Angaben des Stromanbieters Elektroprivreda BiH rund 130.000 Abnehmer ohne Strom waren, saßen am Nachmittag noch rund 60.000 Kunden im Dunklen.