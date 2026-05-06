Massive Internet-Störung: Websites mit „.de“-Namen zeitweise nicht erreichbar

1 Viele Websites mit dem Adressende „.de“ waren zeitweise nicht erreichbar. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa/Peter Steffen

Viele Websites unter dem Domainnamen „.de“ waren plötzlich nicht mehr erreichbar. Auslöser war eine Störung bei der Registrierungsstelle Denic.











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Zahlreiche Websites mit dem Adressende „.de“ sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in ihrem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.