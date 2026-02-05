Massive Einschränkungen: Leonberger Pferdemarkt: Diese Straßen sind von Freitag bis Dienstag gesperrt
Am Pferdemarkt-Dienstag ist in der Steinstraße aufgrund des Krämermarkts kein Durchkommen. Foto: Marius Venturini

Beim Leonberger Pferdemarkt müssen an fünf Tagen viele Straßen mal länger, mal kürzer gesperrt werden. Hier gibt es einen Überblick über die Verkehrseinschränkungen.

Der Pferdemarkt ist die größte Veranstaltung des Jahres in Leonberg. Für die Organisation und Sicherheit der Veranstalter und Besucher sind mehrere Sperrungen und Verkehrseinschränkungen notwendig. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert, ebenso die Bedarfsumleitung der Autobahn. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis – auch weil einige Einschränkungen zu Unannehmlichkeiten für die Betroffenen führen können.

 

Freitag, 6. Februar

  • Die Schlossstraße ist zwischen der Oberamteistraße und Zwerchstraße aufgrund der Eröffnungsfeier am Marktplatz in der Zeit von 16 bis 20 Uhr gesperrt, Halteverbote sind in der Schlossstraße für diesen Zeitraum notwendig.

Sonntag, 8. Februar

  • Die Steinstraße ist ab 9 Uhr gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner können auf den Parkplatz Hallenbad und auf den Parkplatz am Rathaus ausweichen. Außerdem ist die Zufahrt zu privaten Stellplätzen frei. Für Besucherinnen und Besucher gibt es einen kostenfreien Buspendelverkehr mit einer Haltestelle „Festplatz“.
  • Wegen des Guggenmusiktreffens und des Rathaussturms am Marktplatz wird die Altstadt für den allgemeinen Verkehr ab 9 Uhr gesperrt. Anlieger dürfen passieren, die Schlossstraße zwischen Oberamteistraße und Zwerchstraße sowie der obere Marktplatz bleibt aber auch für sie gesperrt. Haltverbote gelten in diesen Bereichen von 9 Uhr an.
  • Damit die Pferdetransporter aufgestellt werden können, bleiben die Fichte- sowie die Schleiermacherstraße ab 9 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, Anlieger sind hiervon ausgenommen. Außerdem gelten von 9 bis 17 Uhr Haltverbote im Bereich der Fichte-, Schleiermacher- und der Römerstraße zwischen Feuerwache und Hainbuchenweg.

Montag, 9. Februar

  • Die Steinstraße ist ab 12 Uhr und bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten am Mittwoch gesperrt. Deshalb können die Parkplätze am Sportzentrum/Hallenbad nicht genutzt werden. Der Parkplatz der Steinturnhalle wird ab 18 Uhr bis zum Ende der Reinigungsarbeiten am Mittwochvormittag gesperrt.

Dienstag, 10. Februar (rund um den Krämermarkt)

  • Die Steinstraße bleibt aufgrund des Krämermarktes ganztägig gesperrt. Eine Zu- oder Abfahrt ist nicht möglich. Für den Durchgangsverkehr sind die Fichte- und Schleiermacherstraße ab 5 Uhr gesperrt, Anlieger sind hier aber ausgenommen. Ebenso gelten ab 6 Uhr Haltverbote im Bereich Fichtestraße und Schleiermacherstraße sowie der Römerstraße zwischen Feuerwache und Hainbuchenweg.

Dienstag, 10. Februar (Stadtmitte)

  • Phase 1: Ab 9 Uhr werden wegen des hohen Besucheraufkommens die Grabenstraße und die Eltinger Straße zwischen Grabenstraße und Lindenstraße gesperrt. Anwohner der Altstadt können nur über die Sonnenkreuzung (Graf-Ulrich-Straße) in die Altstadt einfahren. Die Zufahrt zum Parkhaus Altstadt ist ebenfalls nur über die Sonnenkreuzung (Graf-Ulrich-Straße) möglich. Zwischen 11 und circa 18 Uhr ist keine Ausfahrt aus dem Altstadt-Parkhaus möglich. Die Einfahrt wiederum ist nur bis 12 Uhr möglich.
  • Phase 2: Ab 11 Uhr wird die Berliner Straße beziehungsweise Römerstraße zwischen Glemseck- und Neuköllner Straße für die Aufstellfläche des Umzugs gesperrt. Dadurch ist eine Ausfahrt aus dem Gebiet See-, Schleiermacher-, Römerstraße sowie aus dem Gebiet Blosenberg- und Keltenstraße nicht möglich.
  • Phase 3: Ab 12 Uhr wird die gesamte Festumzugsstrecke gesperrt (Römerstraße, Neuköllner Platz, Eltinger Straße, Altstadt, Grabenstraße, Seestraße).
  • Phase 4: Nach dem Festumzug und nach Beendigung der Reinigungsarbeiten der Umzugsstrecke werden die Straßensperrungen bis voraussichtlich gegen 18 Uhr sukzessive wieder für den Verkehr geöffnet. Hiervon ausgenommen ist die Altstadt, hier ist die Einfahrt an der Kreuzung Grabenstraße/Graf-Eberhard-Straße bis 20 Uhr nicht möglich. Zudem bleiben die Schlossstraße und die Klosterstraße ab Einmündung Zwerchstraße (oberer Marktplatz) aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens in der Altstadt nach dem Festumzug voll gesperrt. Eine Einfahrt in den Bereich der Altstadt ist über die Sonnenkreuzung (Graf-Ulrich Straße) möglich.
 