Massimo Sinató und mehr: Die dienstältesten Lets Dance-Profis

1 Ekaterina Leonova und Massimo Sinató gehören zu den bekanntesten "Let's Dance"-Profis. Foto: ddp/Matthias Röhe

Massimo Sinató feiert mit der 18. "Let's Dance"-Staffel sein 15-jähriges Jubiläum bei der RTL-Tanzshow. Auch diese Profitänzerinnen und Profitänzer sind bereits seit Jahren fester Bestandteil der Show.











Link kopiert



Die Vorfreude bei Massimo Sinató (44) ist groß. Der Tänzer macht 2025 zum 15. Mal bei der Tanzshow "Let's Dance" mit (ab 21. Februar auf RTL oder RTL+). Bei Instagram erklärte er Ende Januar zu einem Clip, in dem er seine erneute Teilnahme und damit seine 15. Staffel bestätigt: "15 Jahre 'Let's Dance', unglaublich wie die Zeit vergeht. Dankbar, dass ich über einen so langen Zeitraum ein Teil dieser großartigen Tanzshow und 'Let's Dance'-Familie bin." Wie hat er sich bisher in der Sendung geschlagen und welche Tanzprofis gehören ebenfalls zum alten "Let's Dance"-Eisen?